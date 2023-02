Condividi subito la notizia

Sono molto soddisfatto dell’approvazione del parere che abbiamo dato oggi in Commissione Ambiente in merito al nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Si tratta di un testo molto importante, che facilita gli investimenti e dunque i servizi in Italia. È fondamentale snellire, semplificare, sburocratizzare tutti i passaggi per rimettere in moto una Nazione troppo spesso immobile. Con il nuovo codice ci adeguiamo anche alla normativa europea e creiamo le condizioni per rendere attuabile e concretizzabile il Pnrr. Il parere favorevole dato oggi è solo il primo passo per rendere l’Italia, in tema di contratti pubblici, più moderna, efficiente e giusta”. Lo dice Aldo Mattia, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Ambiente alla Camera.

