Condividi subito la notizia

La corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza emessa ieri ha posto fine a un contenzioso decennale, intentato dalla società “Salerno Centro commerciale”, che si era rivolta in prima istanza al tribunale di Matera, chiedendo che il Comune, difeso dal dirigente dell’Avvocatura pubblica Enrica Onorati, fosse condannato a pagare una enorme somma di denaro, a titolo di presunta occupazione “sine titulo” del garage sottostante il centro Tre Torri. Il valore della domanda giudiziale era di 763.361,95 euro, perché la società riteneva che la Polizia locale avesse utilizzato indebitamente i locali garage, quando il Comando aveva sede a Tre Torri. In primo grado, il tribunale di Matera con una sentenza inattaccabile aveva rigettato il ricorso e posto le basi per le pronunce di inammissibilità, che sono seguite sia in Corte d’appello che ieri in Cassazione. Un altro importante risultato, a tutela della onorabilità e delle casse del Comune di Matera.

Hits: 9

Correlati