Condividi subito la notizia

La Consigliera regionale di parità effettiva, Ivana Pipponzi, insieme alla collega Consigliera supplente Rossana Mignoli, si congratula ed augurano buon lavoro a Carolin Martino, la prima donna lucana a rappresentare la Basilicata per il triennio 2023-2025 nel Consiglio nazionale dell’Associazione “Le Donne del Vino” che la stessa Carolin ha voluto insediare anche in Basilicata.

“L’Associazione è un importante sodalizio nazionale fondato nel 1988; nel corso degli anni – affermano in una nota – ha coinvolto un numero sempre più crescente di associate, produttrici e non, in un settore prevalentemente maschile. Le Donne del Vino, sono Ambasciatrici di un prodotto, qual è il vino, molto identitario di ogni territorio e, per la nostra Basilicata, l’importante nomina di Carolin Martino, oltre che messaggio fiducioso dell’evoluzione nella considerazione della parità di genere, che vogliamo e ci impegniamo a far diventare normale regola di valutazione, è un significativo volàno di promozione e diffusione di cultura, saperi e tipicità.

Presto e con piacere inviteremo Carolin Martino per conoscerla meglio e mettere in atto un incontro di approfondimento della sua esperienza e del percorso intrapreso che oggi la vede consigliera nazionale, e prima lucana ad esserlo”.

Hits: 3

Correlati