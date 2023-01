Condividi subito la notizia

“Per il quadriennio 2023-2026 è l’avvocato Francesco Bonito Oliva il nuovo presidente dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, a cui auguriamo buon lavoro e formuliamo le nostre personali congratulazioni allargandole a ciascun eletto. Tante le colleghe elette nel Consiglio (ben 7 su 15). La quasi raggiunta parità nella composizione delle assise, frutto anche del rispetto normativo della quota di genere quanto all’espressione del voto (non più del 60% di un genere) lascia ben sperare quanto al percorso di cambiamento culturale sulle pari opportunità che si sta sviluppando in maniera proficua nella nostra società. Purtroppo, si deve registrare, a livello nazionale come locale, che il divario di genere nell’avvocatura permanga nell’ambito economico, specie delle neomamme.

Auspichiamo che il rispetto delle pari opportunità e il contrasto alle condotte discriminatorie costituiscano stelle polari delle azioni di tutti gli enti ed istituzioni tenute a perseguirle nella consapevolezza dei benefici economici e di equità connessi alla parità sostanziale”.

Lo dichiarano, in una nota, la consigliera effettiva regionale di parità, Ivana Pipponzi, e la consigliera supplente, Rossana Mignoli.

