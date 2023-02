Condividi subito la notizia

Come albatros: Come albatros voleremo, liberi e monogami, nei cieli della nostra vita. Come albatros, ci ritroveremo, sempre insieme, eternamente fedeli ed innamorati, come il primo giorno che ci siamo incontrati in quella via materana, nella stagione dell’amore, che mai ci abbandonerà. Come albatros vivremo le nostre vite liberi di esprimere i nostri sogni e progetti, alla pari nel rispetto l’uno dell’altro, ma sempre uniti ed innamorati, in volo in fantastici cieli, blù, diamantati di stelle, pulsanti come cuori di due, giovani ragazzi al loro primo appuntamento. Vito Coviello.

