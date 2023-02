Condividi subito la notizia

Si terrà lunedì 6 febbraio 2023 con inizio alle ore 18.30 nella sala riunioni della Cna in Via degli Aragonesi 26/a, il seminario organizzato dalla Cna dal titolo “Gli ITS quali leve strategiche per lo sviluppo delle Imprese e dei territori”.

Aprirà i lavori con il saluto ai partecipanti Matteo Buono Presidente della Cna.

A seguire gli interventi di Giuseppe Paternò Presidente ITS Lucano Efficienza Energetica, di Giampiero De Meo della Zona Franca e di Vito Gaudiano Direttore di Confapi Matera.

Sarà dato ampio spazio alle domande dei partecipanti.

Le conclusioni saranno a cura di Leo Montemurro Presidente regionale CNA.

I recenti provvedimenti del Governo Bardi che mirano all’ampliamento del numero degli ITS operanti nella regione Basilicata, afferma Matteo Buono Presidente Cna Matera, impongono che l’argomento venga affrontato con assoluta serietà e consapevolezza da parte del mondo delle imprese onde evitare sia lo sperpero di risorse pubbliche importanti sia il crearsi di aspettative di difficile realizzazione per i primi beneficiari che vengono ancor prima delle imprese: i ragazzi le ragazze lucane cui dobbiamo chiedere di continuare ad impegnarsi nello studio consapevoli che al termine del percorso scolastico si potrebbero aprire con un certo grado di certezza le porte delle imprese e quindi il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Matera, 03.02.2023

