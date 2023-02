Condividi subito la notizia

“Offrire strumenti e nuove opportunità per sollecitare la partecipazione dei giovani lucani nella società, nell’economia e nelle relazioni culturali è uno dei principali obiettivi del governo regionale. Occorre ridare ai giovani le chiavi del loro futuro. Il progetto della città di Pisticci, una delle tre finaliste al ‘Premio Città Italiana dei Giovani 2023’, è un prezioso esempio di collaborazione fra le istituzioni e la società per sostenere il protagonismo dei giovani attraverso la creazione di luoghi dove questi possano esprimersi e diventare protagonisti dei processi sociali e dello sviluppo economico del nostro territorio. Sosteniamo con convinzione da quanti hanno a cuore il futuro della Basilicata. La Regione, l’APT ma, sono certo, anche le altre amministrazioni comunali ed il tessuto associativo del territorio sono al fianco di Pisticci, realtà significativa della nostra regione e del Sud, nella speranza che questa iniziativa possa essere da stimolo per tutte le nostre comunità, dove i giovani devono avere spazi e opportunità per esprimere il proprio protagonismo”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprimendo il “pieno e convinto sostegno del governo regionale” alla città di Pisticci, una delle tre finaliste del “Premio Città Italiana dei Giovani 2023” insieme a Bergamo e Napoli.

