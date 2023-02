Condividi subito la notizia

Scade il prossimo 28 febbraio, il bando per l’assegnazione novantennale di 58 aree cimiteriali, destinate alla costruzione di edicole funerarie private, nel cimitero cittadino di contrada “Pantano” a Matera. Lo ricorda l’Amministrazione comunale, rimarcando che dopo 7 anni di di ritardi, si tratta di un passo di grande civiltà per dare risposte concrete a un’esigenza molto sentita dai cittadini. A disposizione questi primi lotti dei 140, destinati con apposito atto nel lontano 2016. L’Amministrazione Bennardi ha sbloccato le nuove concessioni, aggiornando il prezzo a corpo per ciascun lotto in 5.925 euro, più cauzione infruttifera di 1.430 euro. L’assegnazione avverrà a seguito della redazione di una graduatoria, da formarsi mediante sorteggio. La graduatoria resterà valida fino a concessione delle aree dell’Avviso e delle successive, eventualmente individuate dall’Amministrazione. Le domande devono pervenire (pena di esclusione), a mezzo pec o raccomandata del servizio postale, o agenzia di recapito autorizzata, o consegnate direttamente a mano all’ufficio Protocollo del Comune (2° piano), entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 28 febbraio. Il recapito tardivo comporta l’esclusione automatica della domanda. “Un’iniziativa -ha commentato Bennardi- che si aggiunge agli interventi di cura e manutenzione del verde, in atto sia al cimitero nuovo di contrada Pantano, che a quello monumentale. Inoltre -conclude il sindaco- abbiamo già pubblicato il bando per l’assunzione di un necroforo (addetto al trasporto delle salme), per migliorare anche questo servizio, e vogliamo ampliare ulteriormente la disponibilità dei lotti, fino al massimo numero possibile”.

Matera, 22 febbraio 2023

