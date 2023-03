Condividi subito la notizia

Sarà presentato domani, giovedì 9 marzo, alle ore 11.30, nella sala giunta a Palazzo di Città, “Ci sono ma non si vedono: Reimagining Bari”, il progetto promosso dall’accademia del design e della grafica IDEAcademy, con la collaborazione di SudFormazione (ente di formazione accreditato Regione Puglia) e il patrocinio del Comune di Bari, per raccontare la città da una prospettiva inedita e descriverla in maniera inusuale.

L’iniziativa, che vede coinvolti 30 studenti dell’accademia, è finalizzata a raccogliere immagini, reperti e documenti di Bari per offrire ai partecipanti e alla cittadinanza una lettura del contesto urbano differente rispetto a quella ordinaria. Al termine del progetto saranno prodotte una mappa e una docufiction che testimonieranno i risultati dell’indagine.

Alla conferenza stampa interverranno l’assessora alle Culture Ines Pierucci, il responsabile di SudFormazione e IDEAcademy Nicola Minardi e i co-autori e coordinatori del progetto Pierangelo Di Vittorio e Giuseppe Santoro, alla presenza dei ragazzi e ragazze coinvolti nel progetto.

