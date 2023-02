Condividi subito la notizia

È partito oggi, nella Casa della Genitorialità, in via Costruttori di Pace 4 a Santa Rita,“Genitori in Cerchio”, il nuovo programma di sostegno alla genitorialità rivolto ai neo-papà per accompagnarli nei primi 1000 giorni di vita del loro figlio. Si tratta di un ciclo di appuntamenti che intendono trasferire ai giovani padri delle competenze finalizzate a una genitorialità responsabile e attiva sin dai primi anni di vita del neonato.

Il programma, che rientra nella programmazione più ampia di una delle due Case delle Genitorialità finanziate dall’assessorato al Welfare, si aggiunge ai corsi pre-parto e di accompagnamento post-parto dedicati alle mamme e ai papà.

Il progetto, che si svolge con l’accompagnamento di un’equipe di educatori professionali, si terrà di martedì, dalle ore 18 alle 19, secondo il seguente calendario:

· 28 febbraio

· 14 marzo

· 28 marzo

· 18 aprile

· 9 maggio

· 23 maggio.

Per info e prenotazioni: 080 5038794 – 348 2719578.

