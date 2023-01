Condividi subito la notizia

“Ora nessuna inerzia, si recuperi il tempo perso per l’incolumità dei cittadini e delle cittadine e il rispetto di quanto accaduto, che non dovrà più ripetersi. Dopo la mobilitazione della comunità Pisticcese con la raccolta firme promossa dal coordinatore cittadino IV Mario Petracca, aperta ad associazioni e partiti e oltre 300 sottoscrizioni, il Consiglio regionale che voglio ringraziare per la sensibilità, ha approvato all’unanimità

una mozione presentata da IV-RE per la messa in sicurezza della strada provinciale 18 Pozzitello-Pisticci, tratto tra Pisticci/Bivio Marconia, dove si sono verificati in meno di un anno, purtroppo, 4 incidenti mortali.

Abbiamo richiesto al Presidente Bardi e alla sua Giunta l’impegno di concertare con l’Ente Provincia di Matera il finanziamento e la realizzazione delle opere per l’immediata messa in sicurezza dell’intera strada SP 18, Pisticci-San Basilio, intervenendo nei punti più critici con guard rail e manutenzione sede stradale. Ancora, che si definisca il finanziamento di un progetto definitivo/esecutivo con fondi FESR 2023/2027 di allargamento e messa in sicurezza complessiva dell’intera strada, secondo le migliori soluzioni progettuali e tecniche oggi disponibili. E, inoltre, che si rendano prioritari gli interventi per evitare che altri incidenti su questo terribile tratto di strada, pericolosissimo, sul quale transitano tantissimi cittadini, turisti, e operatori economici, essendo l’unica strada che collega il paese di Pisticci con la Jonica.

Le vite spezzate dei 4 ventenni Lucio, Simone, Luciano e Francesco Luca che la comunità cittadina di Pisticci continua a piangere, rimangano a monito: la sicurezza delle infrastrutture viarie deve essere sempre prioritaria per l’ente Regione, per l’amministrazione Provinciale e per quelle locali. Da tempo chiediamo, inascoltati, all’assessore Donatella Merra, sempre assente in Consiglio Regionale e nelle commissioni, di condividere un elenco di priorità rispetto alle strade da attenzionare. Tra queste, deve trovare spazio la SP 18 Pisticci Pozzitello -San Basilio. Bardi e il suo governo ora concretizzino in azioni gli impegni e li mantengano”.

Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva-Renew Europe

In foto Luca Braia e Mario Petracca coordinatore IV Pisticci

