Condividi subito la notizia

“Speriamo che la presentazione dei nuovi treni sia accompagnata dall’annuncio di due nuove corse dirette Matera-Altamura-Bari, in modo che almeno un paio di volte al giorno Matera sia collegata con Bari in meno di un’ora: attualmente il tempo di percorrenza è il doppio. E’ ciò che chiedono da tempo i tanti studenti, docenti, cittadini e cittadine della comunità materana che studiano o lavorano, viaggiano da e per Bari. Infatti, il treno Matera-Bari, finanziato anche dalla Regione Basilicata, con le decine di fermate durante la tratta, non è per nulla attrattivo e quindi poco frequentato dai materani in direzione Bari, mentre serve soprattutto gli amici pugliesi verso Matera.

Non si comprende come non si riesca a immaginare che rendere più rapido il collegamento Matera-Bari renderebbe il treno preferibile all’auto per tanti, in ottica di sostenibilità ambientale. Pur considerando che oramai con la nuova viabilità stradale si raggiunge Bari in poco più di 30 minuti. L’unico autobus sempre pieno è quello delle 7:30 del mattino, che raggiunge direttamente Bari in un’ora, altrimenti si transita da Altamura o Palo del Colle per proseguire per Bari. Attendiamo presto, comunque entro il 2023, che finalmente sia effettuata la sostituzione di ben 14 autobus della flotta che serve l’utenza materana, dal momento che viaggiano in deroga, avendo superato i 20 anni di attività.

Nuove corse dirette, tempi di percorrenza che si dimezzano e nuovi autobus, questo dovrebbero annunciare l’Assessore Merra e il Presidente Bardi, lunedì a Matera, rinnovando l’impegno a recuperare risorse per il prolungamento della Ferrovia dello Stato Ferrandina-Matera verso la dorsale adriatica via Gioia del Colle, approfittando della presenza annunciata del Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, On. Edoardo Rixi per la presentazione nella stazione Fal di Matera centrale di un nuovo treno Stadler in servizio sulla linea Bari – Matera, insieme a Rosario Almiento e Matteo Colamussi di FAL e al Sindaco di Matera. Probabilmente molti più lucani viaggerebbero verso Bari con i mezzi pubblici e, soprattutto, molti più pugliesi o turisti arriverebbero nella città dei Sassi, con ricadute non indifferenti.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva – Renew Europe.

Hits: 0

Correlati