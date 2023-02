Condividi subito la notizia

La partecipazione del Consorzio Turistico Maratea alla Bit 2023 è stata decisamente diversa da quella delle edizioni precedenti. Primo obiettivo: rassicurare tour operator, agenzie di viaggio, tutta la filiera delle vacanze che la stagione turistica a Maratea non subirà alcun effetto dalla situazione determinata dalla frana tra Acquafredda e Castrocucco. Biagio Salerno, presidente del Consorzio, ha garantito che albergatori ed operatori sono pronti ad accogliere gli ospiti e stanno definendo tutte le azioni necessarie per una vacanza serena senza alcun problema. Si sta lavorando – ha detto – per rendere il soggiorno più piacevole ed emozionante con pacchetti di escursioni. La “missione” del Consorzio ha puntato a rafforzare la collaborazione con Trenitalia per favorire innanzitutto l’arrivo a Maratea in treno. Già da alcuni anni è stata sottoscritta una convenzione Consorzio-Trenitalia che prevede una tariffa agevolata per gli utenti degli alberghi che arrivano in treno. Innanzitutto con i treni “freccia” (rossa e bianca) ma anche con gli altri tipi di collegamenti dal Nord-centro italia. Abbiamo sempre creduto che il viaggio “sostenibile” aiuta il turismo specie a Maratea dove – sottolinea Salerno – è auspicabile che circolino meno auto. Tutti conoscono i problemi della viabilità e dei parcheggi nel centro cittadino. Oltre al treno si punta a favorire l’impiego dei bus e dei mini-bus. Ai rappresentanti istituzionali presenti nello stand Basilicata come all’Apt è stata rinnovata la sollecitazione a mostrare particolare attenzione per la stagione turistica 2023 a Maratea e a monitorare il cronoprogramma di lavori per il rifacimento del tratto della SS 18 interessato dallo smottamento del costone roccioso. A riprova della “fiducia” nelle istituzioni Salerno ha consegnato ai Presidenti Bardi e Cicala, all’amministratore Apt Nicoletti “riconoscimenti” dell’impegno già espresso. Le aspettative – dice il presidente del Consorzio – sono positive grazie al crescente interesse che abbiamo sinora riscontrato tra gli addetti ai lavori e al pubblico della Bit.

