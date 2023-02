Condividi subito la notizia

La cardiochirurga di Avigliano, Mariassunta Telesca, in forze al San Carlo di Potenza

L’ospedale San Carlo di Potenza si è dotato del primo cardiochirurgo donna della Basilicata.

Si tratta della dottoressa Mariassunta Telesca di Avigliano. Prima di lei soltanto un’altra chirurga aveva operato nel reparto di cardiochirurgia del San Carlo ma la dottoressa Telesca è la pima lucana che si prenderà cura del cuore dei lucani. Tornata in Basilicata per fronteggiare l’emergenza Covid, il suo rapporto di lavoro è stato poi confermato a tempo indeterminato.

Come ha commentato il sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca: “Quando si riportano nella nostra bella regione eccellenze e competenze come quelle di Mariassunta è una vittoria per tutti i lucani”.

La dottoressa Telesca racconta il suo lungo percorso di formazione che dopo 25 anni l’ha portata al servizio della sanità in Basilicata.

Ascolta il podcast: Una lucana per il cuore dei lucani • Basilicata in Podcast (spotify.com)

