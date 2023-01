Condividi subito la notizia

Una star up innovativa, premiata come modello imprenditoriale sostenibile. Si chiama “Tenuta San Marco”, l’azienda agricola di Montescaglioso, vincitrice della call for innovation “Basilicata Pitch2Pitch” promossa da Joule, la scuola di Eni per l’impresa in Basilicata a tema agritech e agroenergia. L’azienda si è aggiudicata il premio “Entrepreneurship Award” come modello imprenditoriale innovativo che consiste in un assegno da 20 mila euro e l’accesso a un percorso di accelerazione di tre mesi con affiancamento di mentor e tutor di PoliHub, Joule e Alsia. L’iniziativa, sostenuta dal Dipartimento delle Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata ha visto la collaborazione di tre partner di eccezione come Fondazione Politecnico di Milano, PoliHub e Alsia. Giovanni Guanti, titolare di Tenuta San Marco nel podcast racconta della storia dell’azienda, della decisione di scommettere in Basilicata dopo gli studi e le esperienze al Nord e dell’idea dell’impianto di compostaggio per la produzione di un concime biologico utilizzato il 20 per cento per autoconsumo e il resto venduto.

Per saperne di più ascolta il podcast:

