Condividi subito la notizia

Il podcast della Regione Basilicata compie un anno.

Era il 15 marzo del 2022 quando ai microfoni dell’ufficio stampa della Giunta regionale registravamo la prima puntata di Basilicata in podcast.

Grazie ad un accordo con le radio locali, i nostri podcast vengono trasmessi anche via etere alle 7.30 e alle 13.30, raggiungendo così quel target meno avulso all’utilizzo dei più moderni strumenti di comunicazione.

In un anno abbiamo pubblicato 156 puntate con oltre 4700 produzioni. Abbiamo trattato i temi più vari: da quelli istituzionali a quelli di colore, da quelli economici, produttivi, imprenditoriali con un’attenzione particolare verso le storie di successo.

Sono infatti tantissimi i lucani che si distinguono in Italia e nel mondo per meriti sociali, culturali, per capacità sportive, artistiche e imprenditoriali.

Ascolta il podcast per conoscere i protagonisti delle nostre prime puntate: Un anno di “Basilicata in Podcast” – Basilicata in Podcast | Podcast su Spotify

Hits: 2

Correlati