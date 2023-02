Condividi subito la notizia

Record mondiale per la rompighiaccio “Laura Bassi” che ha toccato il punto più a sud mai raggiunto da una nave. Il primato è stato stabilito nel corso della campagna oceanografica della 38esima Spedizione Italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, gestito dall’ENEA – Agenzia nazionale e Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Su quella nave, nelle acque ghiacciate del luogo più selvaggio e incontaminato del pianeta Terra, tra i 46 ricercatori e tecnici c’è anche un lucano. Si chiama Giuseppe Caivano ed è di Picerno.

L’informatico lucano è ICT manager ed ha il compito di garantire la connessione internet, fondamentale per le comunicazioni, mediante sistemi satellitari. Attualmente si trova a bordo della Laura Bassi tra i ghiacci dell’Antartide: un immenso laboratorio naturale in cui si compiono studi unici in molti settori; dai cambiamenti climatici alla biologia, dalla geologia, all’astronomia.

Link al podcast: Il lucano più a Sud del mondo • Basilicata in Podcast (spotify.com)

