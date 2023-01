Condividi subito la notizia

Isabella D’Alessandro e Agostino Guida tornano nella Città dei Sassi e aprono un bistrot in cui convivono sapientemente i sapori lucani e quelli francesi.

Le origini lucane e l’amore per la Francia. Gli studi a Parigi e il cuore a Matera.

“Burro salato” è il bistrot nato dall’incontro di due spiriti vagabondi: Isabella D’Alessandro e Agostino Guida. Un locale raffinato in cui convivono sapientemente i sapori lucani e quelli d’Oltralpe.

Isabella ha viaggiato tanto, ha sognato di vivere altrove e l’ha fatto.

Poi ha capito che il posto che amava di più era la sua terra ed è tornata.

A Matera ha conosciuto Agostino, come lei uno spirito giramondo affascinato dalla Francia, che aveva cercato la sua strada altrove, per poi decidere di tornare. Presto si sposano e cominciano a immaginare di creare un posto dove poter raccontare agli altri l’amore per la Basilicata e quello per la Francia. Nasce così l’idea del locale.

“Burro salato” è un bistrot dove Isabella e Agostino offrono viaggi tra sapori lucani e d’oltralpe. La loro cucina parte dalle ricette tradizionali lucane apprese dalle nonne e dalle mamme, che fondono con quelle più sofisticate imparate in Francia. Siamo alla continua ricerca del connubio perfetto tra le materie prime del territorio e quelle francesi.

Da Burro Salato, tra gli altri piatti, è possibile gustare un matrimonio tra i sapori forti della salsiccia pezzente lucana e la soffice croccantezza della galette bretone così come l’eclair salata: un dolce francese ripensato in chiave lucana, con una prelibata crema di Roquefort che incontra le fave e cicorie della tradizione contadina.

Il locale di Isabella e Agostino nasce da un’idea innovativa ma con radici lontane.

Beurre salé, à Matera Paris dans l’assiette

Isabella D’Alessandro et Agostino Guida retournent dans la ville de Sassi et ouvrent un bistrot où cohabitent saveurs lucaniennes et Français.

