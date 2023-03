Condividi subito la notizia

Crisi del mercato dei ricambi meccanici ed elettronici per auto? Tutt’altro. I dati della Sirmec, azienda lucana con il cuore pulsante a Senise, dimostrano la forte crescita del settore. Nata nel 2018 dall’intuizione di alcuni imprenditori con esperienza quarantennale nel campo dei ricambi, di altri operatori del settore automotive e di imprese virtuose del settore, l’azienda ha lo scopo di distribuire in Italia ricambi originali dell’ormai ex gruppo Psa, ora facente parte di Stellantis. Conta 120 collaboratori e ha chiuso il 2022 con un fatturato di 13 milioni di euro e gestisce 70 mila codici. Nel giro di 4 anni l’azienda, partita da zero, è cresciuta in modo esponenziale tanto da essere considerata tra i poli più importanti in Italia del ricambio.

Nicola Messuti, direttore commerciale della Sirmec ci racconta di questa realtà produttiva e di come è nata l’idea di questo hub logistico dei ricambi originali.

Per saperne di più ascolta il podcast:A Senise il più importante HUB logistico di ricambi per auto in Italia – Basilicata in Podcast | Podcast su Spotify

Hits: 6

Correlati