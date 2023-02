Condividi subito la notizia

Le proprietà benefiche del miele sono note a tutti: l’oro giallo prodotto dalle api è energizzante, ricostituente e può avere effetti antiossidanti, antinfiammatori e addirittura antitumorali.

E allora perché limitarsi ad assumerlo nel latte caldo o in una caramella come sedativo della tosse? Perché non utilizzare i suoi benefici per la cura del corpo e del benessere psicofisico?

Ci ha pensato Franco Rondinella, l’apicoltore di Ripacandida che nella cittadina del Vulture ha dato vita ad una Honey Spa: un apiario integrato in cui vengono praticati trattamenti di benessere che sfruttano le proprietà terapeutiche e altamente benefiche del miele, del polline dei fiori, della propoli e della pappa reale.

L’apicoltura Rondinella nasce negli anni Novanta dall’esperienza e della passione per il mondo delle Api che si tramanda di padre in figlio. Ma poi Franco ha l’intuizione di creare una Honey spa, la prima in Europa nel suo genere.

Ascolta il podcast e scopri i trattamenti che vengono praticati e per quale tipologia di clientela vengono consigliati.

Link al Podcast: A Ripacandida la prima Honey Spa d’Europa – Basilicata in Podcast | Podcast su Spotify

Hits: 2

Correlati