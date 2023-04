Condividi subito la notizia

Sono stati conclusi i lavori di installazione della nuova barriera spartitraffico, per ulteriori 4 km, a Ferrandina, tra il km 64,400 ed il km 68,400. Lo dichiara l’Assessore alle Infrastrutture Donatella Merra dopo l’apertura del tratto interessato avvenuta oggi.

Il completamento delle opere, in questa parte del percorso, anche a seguito del posizionamento della segnaletica orizzontale, ha consentito di riaprire la strada in direzione di Potenza, senza i precedenti restringimenti e dunque in condizioni di piena percorribilità e sicurezza.

Inoltre, nei prossimi giorni si concluderanno gli interventi in direzione opposta verso Metaponto con conseguente rimozione dei cantieri. L’investimento complessivo per questo lotto è stato di 3,5 mln di euro.

Rammentiamo che grazie alla collocazione delle barriere di ultima generazione, al rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale, nonché ad alcuni allargamenti di carreggiata, sono stati migliorati gli standard di sicurezza e fruibilità di tutta l’infrastruttura stradale.

Entro questo mese di aprile si procederà altresì a terminare le operazioni di sistemazione delle barriere tra Calciano e Garaguso, per un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro, che ha previsto anche l’ampliamento della sede stradale.

Nell’ambito del complessivo intervento finalizzato a dotare la SS 407 “Basentana” di 60 km di spartitraffico, siamo giunti già ben oltre la metà dell’obiettivo mentre sono più di 1/3 le tratte già rese pienamente percorribili all’utenza.

A breve – ha concluso l’Assessore Merra – effettuerò un sopralluogo sull’arteria per seguire da vicino i progressi effettuati e accertarmi che tutto proceda, anche sugli altri cantieri, secondo i tempi previsti che ricordiamo stabiliscono l’ultimazione dei lavori per la fine del 2023.

