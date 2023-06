Condividi subito la notizia

L’ATER MATERA ha ufficialmente concesso in uso al Comune di Matera, l’area di sua proprietà in Via Venezia per l’allestimento delle giostre, in occasione dei festeggiamenti per la festa patronale di Maria SS. della Bruna.

L’Amministratore Unico dell’ATER Matera, Lucrezia Guida, ha risolto rapidamente la questione nell’interesse della comunità, permettendo ai giovani e alle famiglie materane di trascorrere momenti di svago e divertimento.

L’attività svolta dagli uffici dell’Ater di Matera e del Comune, ha permesso il raggiungimento di un obiettivo comune nell’interesse della città, superando ogni problematica burocratica e organizzativa in breve tempo. “Un segnale positivo che evidenzia come la collaborazione fra gli enti porta benefici per la comunità. Auspico che questo modello di collaborazione virtuoso possa replicarsi nel futuro – dichiara Lucrezia Guida“.

