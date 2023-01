Condividi subito la notizia

Al centro dell’incontro promosso dalla Rete Rurale Nazionale le opportunità della nuova PAC per gli agricoltori e l’esempio delle best practice innovative. L’attore e presentatore di Linea Verde, Beppe Convertini, tra i protagonisti dell’iniziativa

Le opportunità offerte dalla nuova PAC e le imprese agricole di successo locali saranno protagoniste a Matera grazie alla Rete Rurale Nazionale. Domani, giovedì 19 gennaio, la città lucana ospiterà infatti la settima tappa del roadshow Armonie di Territori, un viaggio che sta attraversando da Nord a Sud l’Italia per promuovere lo sviluppo rurale in termini di eccellenza e innovazione, anche attraverso le esperienze del territorio. L’appuntamento è fissato per il pomeriggio a Palazzo Malvini Malvezzi, in piazza Duomo. Tra gli ospiti dell’evento Beppe Convertini, noto attore e presentatore televisivo del programma Rai “Linea Verde”, oltre a dirigenti ed esponenti della Regione Basilicata, della Regione Calabria, della Provincia di Matera, della Rete Rurale Nazionale, dell’autorità di gestione PSR delle due regioni coinvolte, e ricercatori. La tavola rotonda, moderata dal giornalista Nello Di Marcantonio, analizzerà il tema della nuova Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, approfondendo opportunità e prospettive provenienti dal nuovo piano strategico di finanziamenti pubblici per l’agricoltura. E, restando in tema di beneficiari di fondi per il settore primario, la settima tappa del roadshow di Rete Rurale avrà come protagonisti anche gli imprenditori agricoli lucani e calabresi che hanno usufruito dei fondi del PSR (Programma di Sviluppo Rurale), e che grazie a questi ultimi hanno fatto diventare le loro aziende delle eccellenze locali. A completare “l’armonia” dei territori, nell’ambito dello sviluppo rurale in musica, l’esibizione dei musicisti del Conservatorio di Matera. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.

Di seguito il programma dettagliato dell’evento, con orari e ospiti:

7^ tappa roadshow Armonie di Territori “Gli obiettivi della nuova PAC”

Matera 19 gennaio 2023

Palazzo Malvini Malvezzi, Piazza Duomo, 14 – ore 15.30

ORE 15.30 Accredito partecipanti e visita poster session dedicata alle buone pratiche del PSR delle Regioni Basilicata e Calabria. Moderatore: Nello Di Marcantonio – Giornalista

ORE 16.00 – SALUTI ISTITUZIONALI

Gianluca Gallo – Assessore alle Politiche Agricole e Sviluppo Agroalimentare della Regione Calabria

Piero Marrese – Presidente Provincia di Matera

Paolo Ammassari – Dirigente DISR 2 Programmazione dello Sviluppo rurale, RRN

Emilia Piemontese – Dirigente Generale per Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata

ORE 16.30 – Tavola rotonda

L’innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e sociale: ESPERIENZE E PROSPETTIVE NELLA NUOVA PAC

Giacomo Giovinazzo – Autorità di Gestione PSR Calabria

Rocco Vittorio Restaino – Autorità di Gestione PSR Basilicata

Francesco Chiellino – Coordinatore PSR Calabria

Lucia Sepe – Ricercatore CREA Basilicata

Beppe Convertini – Conduttore Linea Verde

ORE 17.30 – Ambasciatori dello Sviluppo Rurale – LE BEST PRACTICE DEL PSR 2014-2022

Regione Calabria – Massimo Galante, Cooperativa Cinque talenti

Regione Basilicata – Egidio Lardo e Emanuele Dichio, Dimitra Società Agricola

Regione Basilicata – Savino e Alessia Buldo, Bloom Essence of Nature

ORE 18.00 – LO SVILUPPO RURALE IN MUSICA

Esibizione musicale Conservatorio di Matera

