S’intitola così il laboratorio di guida alla visione dello spettacolo “Con la carabina” della Compagnia Licia Lanera, in scena venerdì 10 febbraio 2023, al Teatro Comunale “Nicola Resta” di Massafra, per la Stagione Teatrale 2022/2023, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Il laboratorio, a cura del Teatro delle Forche, si terrà domani, giovedì 9 febbraio, nel Palazzo della Cultura (nei pressi di Piazza Garibaldi), con inizio alle ore 18, e vedrà la partecipazione degli attori della Compagnia Licia Lanera Danilo Giuva e Ermelinda Nasuto, coordinati da Erika Grillo.

Giuva e Nasuto incontreranno gli spettatori e sveleranno il ‘dietro le quinte’ del lavoro teatrale, interrogandosi sul senso del ruolo sull’agire e reagire degli interpreti tra loro e tra loro e il pubblico.

