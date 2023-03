Condividi subito la notizia

Ancora oggi, ci risulta, è proseguita l’azione condotta in Città contro l’abusivismo commerciale da parte della Polizia Locale – Squadra Amministrativa che nei giorni scorsi ha operato congiuntamente con la Polizia di Stato nell’azione di contrasto all’abusivismo commerciale.

Immaginiamo oggi – prosegue Angela Martino, Presidente della Confesercenti di Matera – in occasione dell’8 marzo, Festa della Donna, siano stati controllati e multati con conseguente sequestro dei prodotti quanti, non in rispettosi delle leggi, si sono cimentati nella vendita di fiori in alcuni punti strategici della Città.

Un plauso e un ringraziamento, a nome della categoria rappresentata, giunga alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che hanno operato e ai loro dirigenti perchè finalmente Matera non sia più annoverata fra le città in cui è possibile vendere di tutto in barba alle leggi e ai regolamenti.

Matera, 8 marzo 2023

