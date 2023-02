Condividi subito la notizia

Come segnalato da una nota del Sindaco di San Mauro Forte indirizzata al Presidente della Giunta regionale, all’assessore alla Sanità, al Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Potenza e al Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza, “con frequenza ormai quotidiana, l’ambulanza di San Mauro Forte viene spostata presso il PPI di Stigliano, determinando un disservizio dalla comunità sanmaurese”.

Per questa ragione, dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale Roberto Cifarelli, ho presentato un interrogazione per conoscere quali iniziative intendano intraprendere d’intesa con l’Azienda Sanitaria Potenza e con il Dipartimento Emergenza Urgenza al fine di mettere fine al disservizio che si sta determinando e ripristinare il Punto Territoriale di Soccorso (PTS) INDIA (con infermiere e autista soccorritore) nel Comune di San Mauro Forte così come da modello organizzativo approvato.

Purtroppo, conclude Roberto Cifarelli, in assenza di un Piano Sanitario Regionale la sanità territoriale, i piccoli Comuni finiscono per vivere in maniera amplificata ogni disservizio.

Matera, 1 febbraio 2023

