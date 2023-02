Condividi subito la notizia

È convocata per domattina, 16 febbraio, alle ore 10 presso la Serra del Sole nell’omonima cava situata lungo la Statale 7 Appia, una conferenza stampa del sindaco Domenico Bennardi, con gli assessori Tiziana D’Oppido (Cultura), Sante Lomurno (Lavori pubblici) e Maria Pistone (Patrimonio), per presentare l’avvio dei lavori di riqualificazione della Cripta del sole, struttura da cui prende il nome la stessa cava. La cripta, che sarà restaurata e resa accessibile, è un piccolo complesso rupestre medievale in cui oltre a ritrovare caratteristici componenti architettonici, come la cisterna scavata nella calcarenite col sistema di canalizzazioni per la raccolta dell’acqua piovana, c’è un’edicola votiva con la testa di un angelo ad ali spiegate e altri simboli. Il cantiere prevede anche il restauro e ripristino dell’antico tratturo di San Gregorio, che risaliva dalla cava del sole alla parte inferiore della città, consentendo così il trasporto dei tufi appena cavati utilizzati nelle edificazioni settecentesche cittadine. Oggi servirà per i flussi turistici. Il progetto, realizzato dall’ingegner Laura Montemurro, ha previsto un investimento complessivo di 500.000 euro, rivenienti da fondi di “Matera capitale europea 2019”, di cui 338.000 per lavori e 162.000 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale. La durata dei lavori è stabilita in 240 giorni 240. Alla conferenza è stato invitato anche un tecnico di Invitalia, che illustrerà i dettagli del limitrofo cantiere già partito di Invitalia, per la realizzazione del Parco delle cave

Hits: 0

Correlati