Il Municipio IV organizza la rassegna “Primavera di Libri” nell’ambito del programma di eventi promossi dalla biblioteca intitolata a Vito Maurogiovanni.

A partire da domani, mercoledì 12 aprile, fino al 29 maggio, saranno otto gli appuntamenti, ad ingresso libero, nel corso dei quali si terranno incontri con gli autori chiamati a presentare i propri lavori in un dialogo con alcune personalità del territorio.

Tutti gli eventi saranno introdotti dalla presidente del Municipio IV Grazia Albergo.

“Questa iniziativa mira a promuovere il piacere della lettura e il libro come compagno di viaggio e, perché no, anche a far conoscere ai residenti l’esistenza di questo nuovo presidio culturale del Municipio IV – commenta Grazia Albergo -. La proposta spazia tra diversi generi culturali – poesie, romanzi, narrativa – con un appuntamento speciale per i più piccoli ideato per celebrare gli ottant’anni del Piccolo Principe, attraverso una mostra di libri e un laboratorio creativo”.

Primavera di Libri si aprirà domani, mercoledì 12 aprile, alle ore 18, nella biblioteca Vito Maurogiovanni, in via Colonna 1, a Carbonara, con la presentazione del libro “Troppo di tutto, troppo di niente”, di Manuela Acquafresca e Liliana Carone. A dialogare con le autrici Nunzia Neglia.

