Condividi subito la notizia

Nuovo appuntamento con “Ai Monologhi del giovedì” la rassegna organizzata dal circolo culturale La Scaletta e dall’associazione MetaTeatro.

Nella sede del Circolo in Via Sette Dolori a Matera, il sipario si alzerà sul testo scritto e interpretato da Emilio Andrisani dal titolo: “Tutte le Ilio”.

Si tratta di un monologo che, a ritmo alterno, vira sulle linee della tragicomicità e che si propone lo scopo di raccontare la storia ed i fatti realmente accaduti in una prospettiva diversa che è quella degli esseri umani con tutte le loro fragilità affiancandola, fino a renderla più interessante, a quella più conosciuta che narra le vicende degli eroi senza macchia e senza paura.

“A volte, chi si dedica agli studi – spiega l’autore – dimentica che i protagonisti della storia sono comuni, normalissimi esseri umani. Sulle rovine di Troia, gli Dei sono consapevoli che il loro agire ha una parte di colpe nella distruzione della città. L’interprete è solo uno, che gioca con il suo doppio, affrontando questo viaggio nel tempo per mettere in scena, ogni personaggio a suo modo, l’immediata e comprensibile visibilità dei fatti. L’uomo, lupo dell’uomo, con crudeltà e ferocia, compie violenza cruenta e spietata, perpetrata distruggendo muri , su mariti, su mogli e sui loro figli e infine si avvolge intorno all’inutilità della incontrollata forza bellica. La tragedia comica si divide, nel suo svolgimento, in differenti episodi, nel corso della quale, l’ interprete rimane sempre in scena e si alterna nell’annunciare l’atroce destino che la sorte li attende. L’uomo sarà preda del destino e le sue pretese saranno vanificate”.

———

Ingresso sino ad esaurimento posti entro le ore 19

Sipario ore 19.30

Costo del biglietto 4 euro

Hits: 6

Correlati