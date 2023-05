Condividi subito la notizia

Il sindaco di Tricarico Paolo Paradiso comunica di aver firmato i decreti di incarico per la Giunta comunale venerdì 19 maggio scorso. Gli assessori sono Pietro Battaglia, Nicola Calabrese, Giuseppina Mazzone e Carmela Tunzi. Pietro Battaglia ha le deleghe all’Agricoltura, politiche sociali e bilancio; Nicola Calabrese, alla Programmazione e pianificazione del territorio; Giuseppina Mazzone, all’Ambiente, al decoro urbano e alle aree verdi; Carmela Tunzi, alle Attività commerciali e produttive. Pietro Battaglia sarà anche il vicesindaco. I prossimi giorni, il sindaco assegnerà anche le deleghe ai consiglieri comunali eletti nella lista “Attiva Tricarico”. Intanto, ha convocato il Consiglio comunale per il 27 maggio, alle 17.00, per la convalida degli eletti, la comunicazione della Giunta e la nomina della Commissione elettorale. Nella stessa seduta, saranno eletti il presidente e il vicepresidente del Consiglio comunale. Paolo Paradiso informa che, in questa prima settimana, oltre a un iniziale approccio con gli uffici comunali, ha avuto diversi incontri istituzionali. Dopo aver deposto, come primo atto, un mazzo di fiori sulla tomba di Rocco Scotellaro, martedì scorso ha incontrato una delegazione dell’Associazione lucani nel mondo, tra i quali il presidente dei lucani in Argentina. Sono seguiti gli incontri con il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese; con il vescovo della Diocesi di Tricarico, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo; con il comandante della Compagnia dei carabinieri di Tricarico, capitano Andrea Calabria; con i dirigenti scolastici dell’Istituto d’istruzione superiore “Carlo Levi”, Caterina Policaro e dell’Istituto comprensivo, Elena Labbate; con il direttore amministrativo dell’Asm, Rossana Maggio; con il responsabile del Polo riabilitativo “don Carlo Gnocchi”, Vincenzo Santarsiere e con il direttore di esecuzione del contratto della raccolta differenziata. Infine, ha tenuto un incontro interlocutorio e positivo con Pancrazio Locuoco, capogruppo della lista di minoranza “Alternativa in comune”.

Hits: 1