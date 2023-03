Condividi subito la notizia

Ringraziamento e plauso per il lavoro quotidianamente svolto al servizio dei lucani sono stati espressi oggi dal presidente della Regione Vito Bardi durante una visita agli uffici dei Nas di Potenza, in occasione dei 50 anni di attività del Comando di Potenza.

“Ai Nas, unità specializzata dell’Arma dei Carabinieri, è stato attribuito – ha detto il presidente – il delicato compito di reprimere i reati contro la salute pubblica vigilando sulla sicurezza alimentare. Nel corso dei decenni, con l’espansione dei mercati, il ruolo dei Nas ha acquistato un peso sempre maggiore. Il campo di indagine si è esteso anche ai prodotti non alimentari, farmaci inclusi, riscuotendo numerosi riconoscimenti. Rivolgo i miei più sentiti auguri ai Nas di Potenza, punto di riferimento per i cittadini, per il proseguimento della loro attività nella difesa del territorio lucano contro ogni forma di sofisticazione e frode alimentare”.

