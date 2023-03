Condividi subito la notizia



Martedì 28 marzo 2023 è in programma anche all’Università del Salento la 14esima “Giornata mondiale del lavoro sociale”: sul tema “Rispettare e riconoscere la diversità attraverso un’azione sociale congiunta. Nessuno indietro”, l’appuntamento è negli spazi del complesso Studium 2000 (via di Valesio, Lecce) dalle ore 9 alle ore 14.

La giornata è organizzata dai corsi di studio in “Servizio sociale” e in “Progettazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali”, d’intesa con la SocISS – Società Italiana di Servizio Sociale e l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia. L’obiettivo è creare un’occasione di confronto e approfondimento tra i diversi attori che si occupano a vari livelli di lavoro sociale: Ordini professionali, associazioni, assistenti sociali e professionisti sociali, Enti del privato sociale, parti sociali, partner strategici, servizi territoriali pubblici, studenti, Università.

Spiega la professoressa Anna Maria Rizzo, coordinatrice scientifica dell’iniziativa: «L’idea alla base della giornata è la riflessione critica e il confronto tra mondo dell’apprendimento e mondo lavorativo, tra studenti e professionisti. Da questo confronto si auspica la produzione di un “Foglio di collegamento” nel quale fornire suggerimenti utili al miglioramento del percorso universitario e professionale da proporre all’Università per la co-costruzione di percorsi di comunità, che valorizzino le diversità quali elementi imprescindibili per la creazione di contesti dinamici, incubatori di idee e pratiche trasversali».

