L’INGEGNERIA PER L’INDUSTRIA E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: DIALOGO CON FRANCO ARMINIO

Assemblea pubblica organizzata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento e Confindustria Brindisi

Appuntamento martedì 28 febbraio 2023 alle ore 17.30 presso Confindustria Brindisi (Corso Garibaldi, 53)

“Più che l’anno della crescita, ci vorrebbe l’anno dell’attenzione”, scrive il poeta e paesologo Franco Arminio. E con attenzione e cura l’Università e l’Industria si approcciano ai temi della sostenibilità e della green economy e aspirano a dialogare con la cultura, con la ferma convinzione che solo dallo scambio e dal confronto possa nascere il conforto della speranza di un orizzonte comune verso cui tendere.

“L’ingegneria per l’industria e la mobilità sostenibile: dialogo con Franco Arminio” è il tema dell’assemblea pubblica che si terrà presso la sede di Confindustria Brindisi (Corso Garibaldi 53) martedì 28 febbraio 2023 alle ore 17.30; l’evento è organizzato in sinergia con il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento. Con Franco Arminio dialogheranno il Presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis e il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione Antonio Ficarella.

La tecnologia corre veloce ed è necessario non rallentare la corsa, ed è al tempo stesso fondamentale muovere passi ragionati che sappiano coniugare lo slancio innovativo con l’impellente necessità di salvare il pianeta in cui viviamo, in serio pericolo.

Il confronto con Franco Arminio, poeta, scrittore e regista, noto per la sua poetica della “paesologia” e pluripremiato per la sua attività, costituirà un interessante momento di riflessione e stimolerà il dibattito su temi di grande attualità. Che l’ingegneria e l’industria si aprano alla parola, nell’accezione più alta del termine, è il segno di come l’ingegnere e l’imprenditore possano valorizzare il lato umano nell’approccio al mondo, dando prova di un occhio interiore attento alla realtà delle cose e aperto a una caleidiscopica visione del futuro. L’assemblea pubblica organizzata a Brindisi è l’occasione per parlare di “sostenibilità” facendo incontrare personalità diverse e sfaccettate che vogliono guardare insieme nella stessa direzione.

