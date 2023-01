Condividi subito la notizia

“Pane e Pace”, antico forno a legna di Matera, è stato scelto come migliore pratica per l’e-commerce sostenibile di un’impresa artigiana nel progetto europeo denominato “The Future will come with e-commerce – Future e-Commerce”. Il progetto, finanziato nell’ambito del Programma Erasmus+, mira a potenziare le capacità dei piccoli commercianti e artigiani rurali di implementare un sistema di commercio elettronico nella loro attività e contribuire a sviluppare un’economia sostenibile e resiliente.

Nella due giorni di Matera, terminata ieri, i partner europei provenienti da Spagna, Romania e Turchia, hanno visitato l’antico forno a legna della famiglia Perrone, il punto vendita e l’area logistica per l’e-commerce di Pane e Pace per conoscere l’attività e capire come è stato sviluppato il modello di business sostenibile. Durante la visita i partner europei hanno apprezzato anche la bontà del Pane di Matera e gustato le specialità locali quali focacce e biscotti. La delegazione è stata poi ospitata nella sede del partner italiano Studio Risorse di Matera dove si è svolto il meeting di progetto per la programmazione dei lavori che porteranno poi alla produzione del manuale per la condivisione delle buone pratiche in tutta Europa. Obiettivo generale della visita è stata quella di fornire un’opportunità di apprendimento per sviluppare le competenze digitali degli artigiani e consentire loro di applicarle nella propria attività.

Il forno “Pane e Pace” è un esempio di come un’impresa artigiana possa adottare un modello di e-commerce sostenibile, mantenendo la propria tradizione e i propri valori.



Obeya Press

Matera-Milano

obeyapress@gmail.com

per

Pane e Pace Matera

Hits: 5

Correlati