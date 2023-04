Condividi subito la notizia

Federmoda-Confcommercio: corso formazione per titolari e addetti venditeGli esercenti di attività di abbigliamento, calzature, accessori, associati a Federmoda-Confcommercio “tornano a scuola” per rafforzare i servizi del negozio di vicinato e accettare la sfida dei grandi gruppi di vendite on line. E’ questo il significato del primo corso “Strategie Pratiche” per come gestire il primo contatto con il cliente, cosa vogliono i clienti , come essere professionali che si è svolto nella sede di Confcommercio a Potenza. Al Trainer & Sales Coach Raffaele Pesacane è stato affidato il compito di affrontare questi temi e di fornire prime informazioni utili ad accrescere la professionalità di esercenti e dipendenti addetti alle vendite. Per Pesacane, potentino, sin dai primi anni lavorativi impegnato in una realtà imprenditoriale, la motivazione e la tenacia all’interno di questo mondo fanno si che, attraverso un’esperienza di oltre vent’anni nel campo delle vendite e della formazione, sviluppi un’idea concretizzatasi nel progetto “Business a Colori”: un vero e proprio percorso da seguire, passo dopo passo, per apportare benefici e miglioramenti, a breve e lungo termine, per realtà aziendali che mirano ad una crescita economica sicura ed efficace. Ha conseguito negli anni corsi con relativi attestati come quello di Coach professionista, dando alla luce una originale ed innovativa versione del professionista e padre di famiglia. Raffaele è diventato così un punto di riferimento solido sia all’interno di realtà aziendali sia all’interno della realtà familiari. La lezione è stata molto apprezzata da titolari, commesse e commessi. “Il sistema di vendite da anni – sottolinea Antonio Sorrentino, referente Federmoda – è profondamente cambiato come sono cambiati i target di clientela, le tendenze di moda. L’aggiornamento è indispensabile. Per questo l’approccio con il cliente è essenziale per la sua fidelizzazione e renderlo partecipe e sicuro della scelta di acquisto. Le vendite on line non devono spaventarci. Dobbiamo raccogliere la competizione”. Per Angelo Miele “decano” degli esercenti di abbigliamento a Potenza “non bastano solo il sorriso, la cortesia, le informazioni e i consigli. La differenza tra il negozio ‘fisico’ e quello virtuale sta proprio nella capacità di offrire la massima fiducia all’acquirente che sa di poter contare sul rapporto prima di tutto umano e non su un clic e magari quando la merce arriva a casa essere insoddisfatto”. Tutti i partecipanti come Salvatore Pernice sono rimasti soddisfatti. “Complimenti per il corso, è stato davvero interessante – dice Pernice – ha lasciato tanti spunti per migliorarsi. Spero che insieme, magari con maggiore collaborazione, si potranno fare altri corsi di questo tipo”. E’ il presidente di Confcommercio Potenza Angelo Lovallo ad annunciare la prossima iniziativa in programma a Villa d’Agri e un calendario di incontri sul territorio. “Il nuovo corso che Confcommercio si è dato con la riapertura e il rilancio dell’attività della sede provinciale – sottolinea Lovallo – è caratterizzato principalmente da tre parole: comunicazione, formazione, convenzioni-servizi per gli associati. Un impegno a fianco dei piccoli imprenditori per superare questa difficilissima fase dei mercati e di resistenza per le nostre imprese”.

