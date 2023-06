Condividi subito la notizia



Al via un progetto “virtuoso” promosso dalla Coldiretti Basilicata, in collaborazione con Filiera Agricola Italiana spa, la realtà appartenente al sistema Coldiretti che, grazie al sigillo di garanzia Firmato Dagli Agricoltori Italiani, sviluppa progetti di filiera, destinati al mercato consumo, in un’ottica di sostegno e promozione dei prodotti a matrice agricola. Protagonista del progetto è la filiera del grano duro 100% lucana, che vede la cooperativa “La nuova aurora” quale rappresentante dei coltivatori, il pastificio De Sortis come produttore di pasta e l’insegna Lidl come partner della distribuzione. “La peculiarità del progetto va letta nell’aspetto di sostenibilità sociale ed ambientale che contraddistingue la filiera produttiva. Si parla di sostenibilità sociale perchè agli agricoltori della filiera – fa sapere Filiera Agricola Italiana spa – viene riconosciuta un’adeguata remunerazione per loro prezioso lavoro. E’ una premialità, perché coltivano il grano prendendosi cura dell’ambiente circostante e contribuendo attivamente alla relativa sostenibilità; infatti in adiacenza delle coltivazioni, ci sono campi appositamente seminati a facelia, che è una tipica pianta mellifera, dalla prolungata fioritura. I suoi fiori colorati e ricchi di nettare richiamano le api, contribuendo attivamente a valorizzare l’ambiente circostante, creando un ecosistema che favorisce la preservazione e la proliferazione del patrimonio apistico del territorio lucano”. Il grano, poi, viene trasformato in semola, e successivamente il pastificio “De Sortis”, realtà di eccellenza del territorio, lo trasforma in pasta a marca “Cambino” che è il marchio di Lidl. I pacchetti di pasta “Combino” avranno il sigillo di garanzia “Firmato Dagli Agricoltori Italiani” che valida i valori di tracciabilità, sostegno del lavoro agricolo e tutela dell’ambiente, in un’ottica di trasparenza verso il consumatore finale. Un progetto virtuoso, che promuove e sostiene l’agricoltore, la vocazione produttiva del territorio l’ambiente, della regione Basilicata.

