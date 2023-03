Condividi subito la notizia

“Bene il rinvio a data da destinarsi da parte della Ue sulla decisione relativa allo stop dal 2035 per le auto per il motore a scoppio. La presa di posizione nettamente contraria a questa scelta da parte del governo Meloni sta evidentemente sortendo i suoi frutti, anche in considerazione del fatto che quello automobilistico è per l’Italia un settore strategico e pensare di soppiantarlo del tutto con le auto elettriche è una pura follia. Penso in particolare all’impianto di Melfi in Basilicata che dà occupazione a migliaia di lavoratori e che in prospettiva futura non può pensare di chiudere a causa di scellerate scelte da parte dell’Europa”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa.

