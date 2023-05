Condividi subito la notizia

Dalla scrittura alla sceneggiatura, alla scenografia e al trucco, dal montaggio alla recitazione, alla fotografia, produzione, suono e regia. Il mondo del cinema, da giugno a luglio sarà al centro del progetto della Fondazione Le Monacelle ed è rivolto a ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 18 anni.

“Descrizioni in movimento”, questo il titolo del progetto, è stato presentato oggi da Antonella Salvatore Ambrosecchia , Stefano Siggillino, Antonio Andrisani e Dino Centonze. L’idea è nata come accompagnamento a tutto ciò che si muove attorno alla realizzazione di un film, è stato spiegato nel corso dell’incontro con la stampa.

In tutto saranno 20 gli incontri, di quattro ore ciascuno, che si svilupperanno attraverso un percorso pratico per far conoscere ai ragazzi come si realizza un film e quali sono le professionalità, spesso poco conosciute, che si muovono dietro le quinte. Al termine delle lezioni che saranno affidate a professionisti del settore, i ragazzi che nel frattempo avranno maturato maggiori competenze, realizzeranno un audiovisivo di cui saranno protagonisti e che emergerà, in particolare, da quanto emerso nei primi 15 incontri. Gli elementi confluiranno in una fase di laboratori sviluppati in cinque giornate che condurranno al lavoro finale.

La scelta delle Monacelle come luogo del progetto è legata soprattutto alla storia legata a questo contenitore culturale che negli anni lo ha visto più volte protagonista del cinema.

Al progetto ha dato collaborazione anche la Cna con il suo Raggruppamento Cinema e Audiovisivo.

I docenti, oltre allo stesso Andrisani , saranno Dino Centonze , Vito Cea , Angelo Cannarile , Antonello De Gennaro ,Nunzia Decollanz , Toni Notarangelo.

Obiettivo del progetto il cui titolo, “Descrizioni in movimento”, prende origine dal significato della parola cinematografo, è quello di suscitare nei ragazzi curiosità e consapevolezza verso il cinema e perché no, portare in futuro a una nuova generazione di figure professionali legate a questo settore che vede Matera sempre più al centro dell’attenzione delle produzioni.

Le iscrizioni sono già aperte alla mail: descrizioniinmovimento@gmail.com . Per informazioni si può contattare il numero: 347.5151667 – 339.3545967.

Hits: 10