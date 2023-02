Condividi subito la notizia

La gara disputata al Santa Maria di Ferrandina non è stata avara di emozioni. Un punto a testa che sta stretto agli elettrici e che allo stesso tempo fa molto comodo al Ferrandina che ha l’obiettivo di raggiungere la salvezza quanto prima. Prima frazione con i padroni di casa molto abbottonati in difesa, pronti a sfruttare la velocità degli esterni per le ripartenze. Al 7’ una bella combinazione favorisce Andrisani che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Successivamente ci provano in sequenza Dametti e Ranieri, ma entrambe le conclusioni non si concretizzano grazie a due splendidi interventi di Marino. Allo scadere della prima frazione Cordisco con un calcio di punizione sfiora la traversa. Spettacolare tiro a giro di Cirelli sul quale Marino si immola e devia in corner, mantenendo ancora inviolata la sua porta. Al quarto d’ora De Olivera salta il portiere avversario ma la conclusione non inquadra lo specchio. Girandola di cambi per mister Finamore. Il neo entrato Rizzi cambia la partita, riuscendo a costruirsi diverse occasioni per portare in vantaggio l’Elettra. Al 40’ dopo una bella galoppata sulla fascia, salta un avversario si accentra e calcia deciso a rete, ma trova la pronta opposizione di Grieco. Allo scadere ritenta con un tiro dalla distanza ma la conclusione si spegne sul fondo.

Tabellino

Ferrandina: Grieco, Finamore, Mastromarino, Andrisani (Guarino), Amud, Desimini, Aguirre, Grosso, Dametti (Parisi), Cirelli (Grieco), Ranieri;

A disp.: Fortunato, Morelli, Kanate, Nicoletti, Pirretti, Di Noia;

All.: Rubolino;

Elettra Marconia: Marino, Bertea, Layus, Marinelli (Amatulli), Continente, Cordisco, Palo, Casale, Scandurra (Checa), Piazze (Rizzi), De Olivera (Mandile);

A disp.: Garofalo, Tricchinelli, Dragonetti, Mandile;

All.: Finamore;

Classifica

Rotonda 54

Pomarico 50 (2 gare in meno)

Elettra Marconia 49

Città dei Sassi 46

Brienza 43

O. Venosa 39

Tricarico 36

Vultur Rionero 34

A.C. Oppido 24

Paterno 23

Ferrandina 23

Montescaglioso 19

Policoro 19

Castelluccio 10

Moliterno 10

Senise 7

