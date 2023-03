Condividi subito la notizia

OLIVER TREE

il più ironico, popolare e provocatore artista della generazione Z



DAVID GUETTA

l’icona della dance mondiale



DUE HIT MAKER DA OLTRE 42 MILIARDI DI STREAMING COMPLESSIVI PER LA PRIMA VOLTA INSIEME NEL NUOVO SINGOLO “HERE WE GO AGAIN”



Cosa succede se due colossi dello streaming, due hit makers globali si uniscono per la prima volta in uno stresso brano? Il risultato “Here We Go Again”, la nuova traccia elettronica di Oliver Tree e David Guetta, artisti multiplatino in cima alle classifiche .

Oliver Tre, con un totale di 35 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Oliver è ora il 77esimo artista più ascoltato sulla piattaforma.

Vanta più di 4 miliardi di stream globali, oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, oltre 14,7 milioni di follower su TikTok e una copertura sociale cumulativa di oltre 20 milioni, ed è reduce dalla hit mondiale ‘Miss You’ da oltre 500M di streams nel mondo.

David Guetta è un pioniere della musica e un’icona internazionale. Attualmente è il 4° artista più ascoltato in streaming su Spotify a livello globale e con 2 premi Grammy, 11 nomination ai Grammy, 7 singoli al numero 1 nel Regno Unito, oltre 35 miliardi di stream globali, 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e oltre 72 milioni di ascoltatori mensili di Spotify a suo nome. E’ stato votato tre volte miglior DJ del mondo nella “Top 100” di DJ Mag e ha vinto il riconoscimento come miglior artista elettronico agli MTV Europe Music Awards.

Dopo un anno di grandi successi, Guetta ha iniziato il 2023 al numero 1 della Global Spotify Chart con l’attuale successo globale “I’m Good” con Bebe Rexha (certificato PLATINO in Italia).



“Ho registrato questa canzone a Londra, quando stavo incanalando una forte ispirazione dance britannica ed europea”

ha condiviso Oliver “Mi è sembrato giusto lavorare con il Dr. David Guetta. I testi raccontano una storia degli schemi infiniti che ripetiamo più e più volte nelle nostre vite.

Ho sentito che il concetto si legava perfettamente all’idea della pista da ballo, dove le persone vengono coinvolte a ballare brano dopo brano, drop dopo drop…eccoci di nuovo“

