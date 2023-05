Condividi subito la notizia

Convento San Pietro

Sala Convegni del MEC (Museo Emozionale di Craco c/o Convento San Pietro)

13 maggio al 13 giugno 2023 – Orari di apertura 10 – 18

Nel silenzio della notte le sagome-anime scrutano l’animo umano, quasi a scandagliarne gli umori più nascosti. E’ il tema della personale di pittura dal titolo “I luoghi dell’anima” di Andrea La Casa, patrocinata dal Comune di Craco in collaborazione con la Cooperativa Oltre L’Arte, che troveranno spazio dal 13 maggio al 13 giugno (orari di apertura 10 – 18) all’interno della Sala Convegni del MEC, il Museo Emozionale di Craco ospitato nel Convento San Pietro. Una mostra allestita a poca distanza dal suggestivo Parco Museale Scenografico che ha riaperto al pubblico il proprio itinerario di visita il 1° marzo. L’artista lucano nei giorni scorsi ha anticipato l’evento espositivo con una installazione che ritrae le sue opere, ispirate ad una matrice surrealista ed astrattista, con lo sfondo del vecchio abitato di Craco, il paese dalla fragile bellezza. L’idea di posizionare le “sagome-anime” in un luogo senza tempo scaturisce dal desiderio dell’artista di accendere i riflettori sulla natura e sui monumenti della Basilicata e sulla necessità di tutelare un patrimonio ricco di scrigni. E’ su questa scia che La Casa nell’aprile 2021 ha proposto tra i calanchi di Aliano, tanto cari a Carlo Levi, una installazione quasi a voler marcare, attraverso l’arte, l’aspirazione ad uscire dal tempo buio della pandemia. La Casa nell’agosto 2021 ha esposto nel Chiostro dell’ex convento di San Domenico a Ferrandina in occasione del cartellone “Estarte Ferrandinese” e nel dicembre 2020 nella Sala del Capitolo dell’Abbazia di Montescaglioso. La Casa è pittore dall’animo profondo, abituato ad indagare, attraverso la tela, i suoi soggetti nel cuore della notte, quasi a volerne svelare gli aspetti più nascosti. Per anni ha dipinto le sue sagome-anime senza un volto. Adesso le anime esplorano, si mescolano tra di loro ed hanno una loro identità. Il pittore ha partecipato a numerose mostre nazionali ed internazionali, riscuotendo consensi dal pubblico e dalla critica. Le sue opere si trovano in diverse collezioni private in Italia e all’estero.

