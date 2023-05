Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Artisti pisticcesi che si fanno onore. Il nostro compaesano Angelo Caruso, da anni noto per tantissime iniziative artistiche a Milano e in terra lombarda, il mercoledì 10 maggio 2023, è impegnato in una interessante mostra artistica in programma nel giardino del Chiostro Bramantesco C.A.M. di Corso Garibaldi a Milano ( centro di aggregazione Multifunzionale Municipio 1) , dove – come spiega lo stesso – “unitamente agli affermati artisti Manuel Carrano, Cristina Ruffoni, Jean Sadao, Antje Stehn, condividono un sogno , una promessa , una speranza di felicità “, dove tra sculture polimateriche, istallazioni anche sonore, forme , parole e poesie, si attraversa un Eden dell’Impensabile ritrovato nel segno metaforico dell’arte, con testo critico affidato a Jacquelin Ceresoli “. L’appuntamento è per le ore 18 di mercoledì 10 maggio 2023. Dall’11 maggio al 25 maggio, la mostra sarà aperta dalle ore 9,00 alle ore 20,00. Il nostro artista Angelo Caruso, ricordiamo, nella metropoli lombarda da diversi decenni, è stato sempre al centro di manifestazioni artistiche, tra cui, quella recente denominata ALBUM DI CORTILE di Milano, unitamente ad altri 40 artisti coinvolti da City Art nel progetto artistico RIVIVI, promosso dall’Amministrazione Comunale di Milano. Angelo Caruso, ricordiamo, nella metropoli lombarda da diversi decenni, dove si è fatto conoscere attraverso importanti percorsi, iniziative e singolari mostre, anche con particolare riferimento alla sua terra di origine, la Basilicata, e in particolare alla SUA Pisticci, città natale che lui ha sempre amato e mai dimenticato. Ad Angelo, le nostre felicitazioni ed auguri per la sua brillante vita culturale – artistica.

Hits: 1