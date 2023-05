Condividi subito la notizia

Si è conclusa trionfalmente, davanti al pubblico delle grandi occasioni, anche la seconda giornata di gare della tappa di Porto degli Argonauti, in Basilicata, dello Xcat World Championship 2023, evento della motonautica mondiale organizzato da OPTA con il forte sostegno della Regione Basilicata.

I catamarani protagonisti del circuito anche oggi si sono dati battaglia regalando spettacolo sfrecciando a 200 km orari nelle acque dello Ionio.

Prosegue il magic moment della barca degli Emirati Arabi, Fazza, che anche oggi è sfrecciata per prima al traguardo in Gara 2, imprendibile sin dalle prime curve, inseguita a debita distanza dal sempre più convincente equipaggio italiano di HPI Racing Team (Rosario e Giuseppe Schiano Di Cola) che stasera ha conquistato un bellissimo secondo posto. Entusiasmante la lotta per il terzo posto. La barca kuwaitiana Q8 Oils e l’italiana Consulbrokers di Alfredo Amato e Luca Betti hanno dato vita ad un duello avvincente che ha infiammato il pubblico, risolto nel finale, dopo tanti colpi di scena, dallo spunto vincente di Abdullatif Al Omani e Bader Al Dousari. Ancora una giornata sfortunata per 222 Offshore. Non è cominciato certo nel migliore dei modi il Mondiale per il team italo australiano che, dopo la collisione con Fazza in Gara 1 a Fiumicino, oggi ha dovuto fare i conti con un guasto al motore che lo ha tagliato fuori dalla lotta per le prime posizioni.

La giornata era cominciata con le prove cronometrate per la Pole Position che avevano visto l’incontrastato dominio di Fazza, davanti a 222 Offshore, HPI Racing, Consulbrokers, Q8 Oils e Team GB.

I risultati di oggi hanno rimodulato la classifica che ora, dopo quattro prove, vede in testa Fazza con 105 punti, davanti a HPI Racing che insegue a 104, ad una sola lunghezza di distanza

“ Siamo molto soddisfatti di queste due giornate di gare-ha sottolineato Alfredo Amato che, svestita la tuta da pilota, è tornato a parlare da organizzatore del Mondiale: “Devo ringraziare Porto degli Argonauti per l’ospitalità e per il calore con il quale ha accolto i protagonisti del Mondiale. Un particolare ringraziamento va alla Regione Basilicata e al Presidente Vito Bardi, presente anche alle premiazioni, che ha reso possibile organizzare questa tappa dello Xcat World Championship 2023. Abbiamo già parlato nei giorni scorsi della possibilità di tornare presto in queste acque ed in questa regione dove abbiamo trovato davvero tutto per realizzare un evento di altissimo livello sportivo “.

