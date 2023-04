Condividi subito la notizia

di Raffaele Pinto*

Giornata storica e memorabile quella di ieri, sabato 15 aprile 2023, per i cavalieri e le dame dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro della Sezione di Basilicata e della Delegazione di Matera.

Accompagnato dalla consorte, il Luogotenente per l’Italia Meridionale Tirrenica, Cav. Gr. Cr. Prof. Dr. Giovan Battista Rossi, sotto la cui giurisdizione ricade la Campania, la Basilicata e la Calabria, ha voluto far visita agli ordinari diocesani di Melfi e Matera, al Preside della Sezione di Basilicata, al Delegato per Matera ed ai cavalieri e alle dame della delegazione materana che, numerosi, hanno accolto con entusiasmo e gioia l’alta carica dell’Ordine.

Dopo l’incontro a Matera con S.E. il Vescovo Mons. Caiazzo, col Preside Gr. Uff. Bruno e col Delegato per Matera Comm. Iula, il Luogotenente ha assistito alla Santa Messa concelebrata da due cavalieri ecclesiastici dell’Ordine Don Ennio Tardioli e Don Luciano Micheli, nella suggestiva chiesa di Santa Chiara nel pieno centro di Matera.

Molti i fedeli presenti.

Prima del suo ritorno a Napoli, il Luogotenente si è soffermato con i cavalieri e le dame dell’O.E.S.S.G. di Matera per un’amabile conversazione su varie tematiche attinenti all’Ordine ed ha ricevuto attestati di stima e doni dalla Delegazione tutta.

*Grand’Ufficiale dell’OESSG – Delegazione di Matera

Al centro il vescovo di Matera col Luogotenente OESSG. A sinistra nella foto il delegato di Matera e a destra il Preside della Sezione di Basilicata.

