Proseguono le attività di “Viva – Tante belle cose“, un progetto pensato per gli over 50 (in particolare vedovi e vedove) che mira al benessere, alla crescita culturale, alla condivisione di conoscenze e talenti. Venerdì 10 e 17 marzo dalle 16 alle 19 le Sale Nobili del Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospitano gli ultimi due incontri di “Medicina narrativa nei percorsi di cura“, a cura di LILT Lecce, coordinati dalla giornalista, project manager e consulente in comunicazione istituzionale Raffaella Arnesano. Un percorso per conoscere gli strumenti della narrazione che cura, dalla parola all’immagine. “La Medicina Narrativa (NBM) si integra con l’Evidence-Based Medicine (EBM) e, tenendo conto della pluralità delle prospettive, rende le decisioni clinico-assistenziali più complete, personalizzate, efficaci e appropriate”, sottolinea la consulente. “La narrazione del paziente e di chi se ne prende cura è un elemento imprescindibile della medicina contemporanea, fondata sulla partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. Le persone, attraverso le loro storie, diventano protagoniste del processo di cura”.

Domenica 12 marzodalle 9:30 da Piazza Pio XII a Cursi partirà la “Camminata in rosa“. Organizzata dalla locale Pro Loco in occasione della Giornata internazionale della donna celebrata l’8 marzo, la manifestazione si concluderà nelle sale di Palazzo De Donno con un appuntamento speciale di “A règula – Piatti dal mondo“. Un momento conviviale di degustazione di dolci tipici dei luoghi di origine delle donne ospiti delle residenze del Sistema di accoglienza e integrazione gestite sul territorio dalla Cooperativa Rinascita con la partecipazione della psicologa e operatrice Irene Carluccio e dell’assistente sociale Francesca Pastore. Dopo questo “antipasto” il laboratorio di cucina di Viva proseguirà con altri appuntamenti (sabato 18 e 25 marzo dalle 16 alle 19) nel segno dell’incontro e dell’abbraccio tra culture diverse per preparare insieme piatti tipici da tutto il mondo e per condividere storie e saperi. Cous cous marocchino? Thiéboudiène senegalese? O la Moussaka greca? Sicuramente non mancheranno le pittule.

A Cursi (ogni giovedì alle 18 a Palazzo De Donno, info 3356947305), Corigliano d’Otranto (ogni lunedì alle 15:30 nelle sale del Castello De’ Monti, info 3883620751) e Castrignano De’ Greci (ogni martedì dalle 10 a Palazzo De Gualtieris, info 3494262621) sono attivi gli sportelli informativi settimanali per aderire alla Banca del Tempo. Si tratta di un modo in cui le persone mettono a disposizione il loro tempo per prendersi cura del patrimonio culturale, per aiutarsi nelle piccole necessità quotidiane, recuperando quelle buone abitudini di mutuo aiuto tipiche dei rapporti di buon vicinato, ormai perdute.Sostenuto dal Bando Volontariato 2019 di Fondazione Con il Sud, promosso da Ecomuseo della Pietra Leccese (capofila), Coolclub, 34° Fuso, Gruppo Fratres di Cursi, Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Lecce, il progetto nei prossimi due anni ospiterà nei tre comuni coinvolti (Cursi, Castrignano de’ Greci e Corigliano d’Otranto), l’apertura di un’Officina dei saperi, la realizzazione di un fitto calendario di eventi di socialità e di formazione e l’attivazione di una Banca del tempo.

vivailprogetto@gmail.com – 3278773894Facebook e Instagram @vivailprogetto

www.esperienzeconilsud.it/vivatantebellecose

