7 maggio 2023

Presso il Cine-Teatro Guerrieri di Matera

L’Associazione ARMIDA

PRESENTA

“MI RITORNI IN MENTE”

Il concerto nasce da una importante iniziativa dell’Associazione culturale ARMIDA che ha ritenuto di produrlo con la partecipazione di giovani cantanti locali e tra i quali alcuni che hanno frequentato il C.E.T. di Giulio Rapetti in arte Mogol.

Non è un semplice concerto ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti.

Sul palco, un’attrice di valenza nazionale, Anna Rita Del Piano che accompagnerà passo per passo il pubblico nella vita inedita di Battisti per poi scivolare nelle parole e nella musica grazie all’ensemble di cantanti tutti rigorosamente giovani e Professionisti: Francesco Milillo, Maria Duni, Mario Montemurro, Badria Razem, Michele Iacovone e Sabrina Matera, i musicisti, Michele Montepeloso, Vito Galante, Lele D’Addario e Michele Paternoster.

“MI RITORNI IN MENTE”, infatti, rilegge gli originali mantenendo una certa aderenza ma cercando di non risultare mera copia, mettendoci la propria personalità e sensibilità musicale facendo emergere anche tutta l’anima blues e rock che Battisti aveva molto forte dentro di sé.

Lo spettacolo sarà quindi un tuffo nella vita di Lucio Battisti, l’incontro magico con Mogol e nelle canzoni più belle dello storico duo che ha cambiato la storia della musica italiana.

Il Format musicale rientra nel Progetto presentato per la programmazione delle manifestazioni estive promosse dal comune di Matera con il Bando “Eventi in Città”.

La complessa direzione artistica dello spettacolo è affidata alla giovane Presidente dell’Associazione che vanta grande esperienza nell’organizzazione e realizzazione di eventi legati allo spettacolo dal vivo, Antonella Milillo.

Lo spettacolo proposto è straordinariamente originale nelle interpretazioni che coinvolgerà in maniera fattiva il pubblico che interagirà naturalmente con i cantanti che saranno interpreti di canzoni che hanno accompagnato un momento particolare della propria vita, un pubblico che non ha età come i brani che saranno presentati. Ognuno di noi ha una canzone che lo accompagna nel percorso della vita per le cose belle e le cose brutte e le canzoni che saranno presentate nello spettacolo sono quelle che si cuciono perfettamente al nostro cuore alla nostra anima.

