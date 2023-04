Condividi subito la notizia

Tricarico (Matera), 05 aprile 2023 – Una rappresentanza dei Carabinieri della locale Compagnia ha donato uova pasquali e colombe in segno di vicinanza al centro socioeducativo “Don Pancrazio Toscano”. Un gesto apprezzatissimo, che ha un’altra volta evidenziato le molteplici funzioni dell’Arma, quale punto di riferimento per le emergenze ma anche la vicinanza al territorio e a tutte le realtà che lo compongono, donando costante supporto a tutti i bisognosi. Il centro, infatti, è una struttura semiresidenziale destinata a portatori di handicap medio-grave residenti nei comuni dell’Ambito sociale Basento-Bradano che, a breve, verrà estesa raddoppiando il numero dei suoi assistiti. Le attività organizzate sono mirate al raggiungimento del massimo grado di autonomia possibile, al mantenimento e miglioramento delle capacità affettive, relazionali e comportamentali, nonché all’integrazione sociale degli utenti attraverso forme ludico-creative e di laboratorio. Non è la prima volta, infatti, che l’Arma organizza queste iniziative di solidarietà e di vicinanza, mostrandosi sensibile anche verso le fasce deboli.

Per la Compagnia carabinieri Tricarico

e Centro socioeducativo “Don Pancrazio Toscano”

Vito Sacco

