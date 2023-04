Condividi subito la notizia

Tutto pronto nel Chiostro dei Domenicani a Lecce per la sesta edizione di FoodExp, dedicata al tema “Explorers. Audaci sfide | Originali visioni”.Mercoledì 12 e giovedì 13 aprile (dalle 10 alle 18 – cena dalle 20) il Forum Internazionale dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, organizzato da Sinext di Giovanni Pizzolante in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Lecce e numerose realtà pubbliche e private, propone un ricco programma di talk, teatri, wine tasting, banchi d’assaggio, degustazioni gourmet, pizze di qualità, pranzi memorabili e cene esclusive. Cultura enogastronomica e manageriale, formazione, convivialità e intrattenimento convivono durante due ricche giornate nelle quali si confronteranno oltre 100 ospiti tra chef, maître, restaurant manager, bartender, amministratori pubblici, giornalisti e comunicatori, giovani talenti under 30, docenti e studenti degli Istituti alberghieri di Puglia. A FoodExp approderanno professioniste e professionisti che investono nello studio e nella ricerca, spinti dal desiderio di percorrere rotte lontane dalla propria comfort zone per trovare nuovi stimoli da metabolizzare e rielaborare in modo personale offrendo esperienze uniche. Tra gli ospiti di questa edizione, per segnalare solo alcuni nomi, l’ambasciatore della cucina italiana nel mondo Davide Oldani, i due protagonisti dei pranzi memorabili Himanshu Saini e Jessica Rosval, gli chef Yoji Tokuyoshi, Davide Di Fabio, Paolo Griffa, Michele Lazzarini, Errico Recanati, Franco Pepe, Diego Rossi, Chiara Pavan e Francesco Brutto, Lucia De Luca e Valerio Serino, Alessandro Pipero e Ciro Scamardella, i sommelier Giulia Caffiero e Mattia Spedicato, il restaurant manager Lukas Gerges, il pastry chef Andrea Tortora e tanti stellati di Puglia, parte integrante del progetto “Secret Sense”, il top mixologist Domenico Carella, owner di cà-ri-co a Milano, e i bartender Martina Bonci, Giacomo Giannotti, Edoardo Sandri e Bastien Rémillieux. Non mancheranno prestigiose firme del giornalismo enogastronomico italiano come Gioacchino Bonsignore, Paolo Marchi, Enzo Vizzari, Federico Lorefice, Fiammetta Fadda, Anna Prandoni, Paolo Vizzari, Carlo Passera, Chiara Buzzi, Maria Rosaria Bruno, Mirco Mastrorosa, Nerina di Nunzio e Pietro Pitzalis, direttore di Reporter Gourmet, web magazine di riferimento per l’enogastronomia in Italia e nel mondo, media partner dell’evento. Main Sponsor e partner di FoodExp sono San Pellegrino e Acqua Panna, Berlucchi, Parmigiano Reggiano, Felicetti, Berto’s, Novaleas, Banca Popolare Pugliese, Chiostro dei Domenicani, Palazzo BN, Le Dune Group, Leone 1969 Rappresentanze, Ais Lecce, Sprech, Scuola Italiana Pizzaioli. Info, programma e ticket foodexp.it.

PROGRAMMA

Mercoledì 12 aprile sarà facile orientarsi tra gli spazi interni e all’aperto del Chiostro dei Domenicani alla scoperta del ricco programma della prima giornata di FoodExp che prenderà il via alle 10:30 nella sala Talk, riservata alle attività istituzionali e agli approfondimenti tematici. Dopo la presentazione ufficiale si entrerà nel vivo di Explorers con Manuela Fissore, Paolo Marchi, Paolo Vizzari, gli chef Yoji Tokuyoshi, Himanshu Saini e Davide Di Fabio. A seguire “The new food generation. Dal lavoro in team ai progetti in autonomia” con gli interventi dei giovani professionisti formatisi nella cucina di Norbert Niederkofler, owner del St Hubertus ***Michelin di San Cassiano di Badia (Bolzano), e oggi protagonisti di progetti autonomi che, in serata, a Torre del Parco, saranno anche in cucina per una serata destinata a rimanere nella memoria dei partecipanti. Nel pomeriggio si approfondiranno il progetto “Secret Sense” dedicato alla Puglia e ai suoi stellati, la “San Pellegrino Young Chef Academy”, piattaforma internazionale che supporta i giovani chef più talentuosi e facilita la creazione di un network con i maggiori esponenti del settore della ristorazione a livello mondiale, il lavoro di Arturo Ziliani, AD ed enologo di Guido Berlucchi, azienda che è sinonimo di Franciacorta nel mondo, e l’esperienza di “The Fork. Identikit del cliente contemporaneo” con, tra le speaker, Valentina Quattro, responsabile della gestione e valorizzazione della brand reputation in Italia e Spagna della celebre app per le prenotazioni online di ristoranti. Durante la prima giornata saranno quattro le sale dedicate ai Teatri, con momenti live, show cooking, tecniche di cucina. La nuova frontiera della Mixology nelle grandi cucine con il contributo di Domenico Carella, owner di Cà-ri-co a Milano, è una delle novità di questa edizione. La prima giornata proporrà gli interventi di Giulia Caffiero (Sommelier e Floor manager Geranium ***Michelin – Copenaghen), dello stesso Carella accompagnato da Leonardo D’Ingeo e di Giacomo Giannotti proprietario e bartender di Paradiso a Barcellona, locale all’apice della celebre classifica The World’s 50 Best Bars. Altra novità lo spazio dedicato a Grill & BBQ, interpretati in modo magistrale da grandi chef come i pugliesi Pietro Penna e Cosimo Russo, protagonisti della prima giornata. Da non perdere poi i cinque teatri Cook con gli chef Chiara Pavan e Francesco Brutto, Yoji Tokuyoshi, Angelo Sabatelli, Andrea Tortora e Paolo Griffa e i due appuntamenti con la Scuola italiana pizzaioli.Dalle 11 alle 15 nella Project Room ci sarà la presentazione dei progetti del concorso d’idee “Digital Communication e Social Media Marketing nel mondo della formazione scolastica” con le studentesse e gli studenti degli istituti “Amerigo Vespucci” di Gallipoli, “Presta Columella” di Lecce, “Nicola Moccia” di Nardò, “Aldo Moro” di Santa Cesarea Terme, “Egidio Lanoce” di Otranto. Sotto il porticato saranno posizionati i banchi d’assaggio, riservati agli oltre cinquanta espositori. Nella cripta del chiostro in scena le tre masterclass, con servizio a cura di Ais Lecce, con le cantine vitivinicole Agricola Vallone, Pio Cesare e Conti Zecca. Dalle 12 alle 15 nell’area garden troverà spazio la sezione FoodExp Gourmet Puglia, con specialità proposte da ristoratori pugliesi selezionati. Alle 13, nelle sale del ristorante gourmet Gimmi, il primo Pranzo Memorabile con Himanshu Saini, executive chef del Trèsind Studio *Michelin di Dubai, in seconda posizione nella classifica di Middle East and North Africa 50 Best Restaurants. Nel suo menù – abbinato con i drink a cura del top mixologist Domenico Carella – la tradizione indiana viene ripensata in chiave contemporanea e i suoi piatti sono curati nei dettagli, trattati come opere d’arte. Dalle 20 la cena, come detto, sarà ospitata dal ristorante di Torre del Parco con un team di giovani talenti cresciuti nella cucina di Norbert Niederkofler, ideatore della filosofia “Cook the Mountain”. Ai fornelli con Mauro Siega e Lukas Gerges (Head Chef e Head Maitre & Sommelier del St Hubertus) ci saranno Michele Lazzarini, Diego Rossi, Federico Rovacchi e Andrea Tortora.

Giovedì 13 aprile saranno tanti gli appuntamenti della seconda giornata che prenderà il via alle 10:30 nella sala Talk. Tra gli ospiti (alle 14:30) Davide Oldani (owner e chef D’O Culinary **Michelin – San Pietro all’Olmo di Cornaredo): una grande opportunità per il territorio di conoscere la visione e la filosofia di un ambasciatore della cucina italiana nel mondo, ideatore della cucina pop – alta qualità e accessibilità. Tra i talk anche “Il personale che non c’è: ricerca, selezione e fidelizzazione delle risorse umane” e “Nuovi modelli di turismo per un’industria alberghiera pugliese contemporanea e competitiva“. Alle 12 ci sarà la presentazione dell’avviso multimisura Garanzia Giovani II Fase della Regione Puglia con l’assessore Sebastiano Leo. Alle 15:30 la premiazione dei progetti del concorso d’idee “Digital Communication e Social Media Marketing nel mondo della formazione scolastica” con le studentesse e gli studenti e i dirigenti scolastici degli istituti “Amerigo Vespucci” di Gallipoli, “Presta Columella” di Lecce, “Nicola Moccia” di Nardò, “Aldo Moro” di Santa Cesarea Terme, “Egidio Lanoce” di Otranto. A seguire l’attività di mentoring “Approccio innovativo” con lo chef Floriano Pellegrino (Bros’ *Michelin – Lecce). Anche durante la seconda giornata saranno quattro le sale dedicate ai Teatri, con momenti live, show cooking, tecniche di cucina. Per la Mixology, con il contributo di Domenico Carella, owner di cà-ri-co a Milano, ci sarà l’intervento di Edoardo Sandri del Four Season Seasons Hotel Firenze, interprete del teatro promosso dalle Bibite Sanpellegrino e dedicato alle sfide della miscelazione analcolica, tra creatività e accostamenti gourmet. A seguire, il bartender Bastien Rémillieux del ristorante Ceto in Costa Azzurra e la barlady Martina Bonci di Gucci Giardino 25 a Firenze. Grill & BBQ – un teatro senza pareti, nell’area piscina del Chiostro dei Domenicani – accoglierà lo chef pugliese Domigo Schingaro (Ristorante Due camini *Michelin – Borgo Egnazia Savelletri) ed Errico Recanati (Andreina* Michelin – Loreto). Il programma dei Teatri sarà completato dai due appuntamenti dedicati alla Pizza con la Scuola italiana pizzaioli e dai quattro focus Cook con Alessandro Pipero, patron dell’omonimo ristorante di Roma, e il suo chef Ciro Scamardella, Andrea Tortora, protagonista con “Briciole: storie di pane”, Valerio Serino e Lucia De Luca di Terra, stella green Michelin, e Pasquale Torrente, chef Al Convento di Cetara. Dalle 11 nella Project room un’anticipazione del Festival Linkiesta Gastronomika, primo think tank per i protagonisti dell’enogastronomia italiana under 40, con un tavolo di lavoro moderato dalla direttrice della testata Anna Prandoni e dalla giornalista Chiara Buzzi. Nell’ottica dello scambio, durante Gastronomika, che si terrà a Milano il 21 e 22 Maggio, FoodExp porterà sul palco del Teatro Franco Parenti di Milano la sua esperienza e alcuni dei più importanti rappresentanti della cucina pugliese. Dalle 12 alle 15 nell’Area garden troverà spazio la sezione Foodexp GourmetPuglia, con specialità proposte da ristoratori pugliesi selezionati. Alle 13, nelle sale del ristorante gourmet Gimmi, il secondo Pranzo Memorabile con Jessica Rosval e la cucina di Casa Maria Luigia di Modena. Canadese, arrivata nel 2013 all’Osteria Francescana di Massimo Bottura come chef de partie, oggi è head chef dell’incantevole Guest House di Bottura e direttrice culinaria dell’Association for the Integration of Women. Le proposte della sua tavola sono quelle della tradizione italiana non prive di interessanti contaminazioni. Dalle 20 il gran finale di FoodExp è sempre al Chiostro dei Domenicani con la cena “Fumo – The revolution of Grill & BBQ” con gli chef Errico Recanati (Andreina* Michelin Loreto), Donato Episcopo (Gimmi – Chiostro dei Domenicani Lecce), Domingo Schingaro (Due Camini *Michelin – Borgo Egnazia Savelletri), Cosimo Russo (Ristorante Cosimo Russo Leverano), Antonio Zaccardi (Pasha* Michelin Conversano), Andrea Tortora (At Patîssier).

Info, programma e ticket

www.foodexp.it

www.facebook.com/foodexp.lifexperience

www.instagram.com/foodexp_lifexperience

