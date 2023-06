Condividi subito la notizia

Conclusa con successo la Prima edizione del campionato dello Jonio di taekwondo I.T.F., organizzato dall’ Associazione sportiva 3b Crossfitgym guidata dal professor Vincenzo Gatto laureato in scienze motorie e esperto in scienze dell’ esercizio fisico e della salute, in collaborazione con Asd Ninja di Corigliano- Rossano, alla presenza della Maestra Maria Francesca Bua IV Dan, Presidente e Responsabile tecnico dell’Asd Accademia di Arti Marziali di San Lorenzo del Vallo, del Responsabile tecnico Maestro Pasquale Posteraro, IV Dan, e del Presidente Maria Zingone, nonché del Maestro Supervisore Francesco Bua VI Dan e degli arbitri Maestro Angelo Pizzo IV Dan, Gennaro Marsala III Dan, Damiano

Fusaro II Dan, Cosimo

Fusca I Dan, Vincenzo

Sposato I Dan, Arianna

Carolei I Dan, Pasquale

Corina I Dan, Vincenzo

De Caro I Kup, Angelo

Marsala I Kup, Chiara Salmi II Kup, Francesco

Salmi II Kup.

“Dobbiamo essere orgogliosi di aver gestito in maniera magistrale questo evento sportivo. Non voglio concludere con note retoriche o sentimentali, ma vorrei spendere due parole di ringraziamento per chi ha permesso la riuscita di questa manifestazione. Grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato alla gara, ai genitori sempre presenti e disponibili, agli sponsor per il loro prezioso contributo, mentre un particolare ringraziamento va a chi ci mette cuore, passione e tanta professionalità per questa disciplina, al maestro Pasquale Posteraro, e naturalmente al maestro Francesco Bua, all’Amministrazione comunale, al delegato allo sport Leonardo La Polla che ci ha permesso ospitare la kermesse in una struttura pubblica, al

dottor Antonio Gentile e all’infermiere Fulvio Salmi”. Queste le parole del dottor Gatto. Che ha aggiunto. “Sicuramente è stata una manifestazione che ha dato a tutti noi la consapevolezza delle nostre possibilità, ora è importante non sentirci appagati, ma fare tesoro di questa esperienza e ripartire con entusiasmo per nuovi progetti ed iniziative. Abbiamo organizzato una giornata di sport, che visti i buoni propositi, verrà ripetuta negli anni futuri e quindi arrivederci alla prossima edizione, ha concluso Vincenzo Gatto.

