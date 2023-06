Condividi subito la notizia

Il Centro di Educazione Ambientale “Il Vecchio Faggio” al centro delle attività

Dopo questi anni di stop forzato a causa della pandemia, il Circolo Servizio Vigilanza Ambientale è pronto ad accogliere nuovamente ragazzi e ragazze dai 9 ai 12 anni all’interno del CEA “Il Vecchio Faggio” di Sasso di Castalda (PZ). Gli educatori e le educatrici della Legambiente accoglieranno giovani partecipanti all’interno della struttura ricettiva dell’associazione, per trascorrere insieme settimane educative e di svago all’insegna della scoperta, del gioco e dell’educazione ambientale.

Il CEA “Il Vecchio Faggio” si trova immerso nel territorio del Parco Nazionale Appennino Val d’Agri Lagonegrese e offre la possibilità di effettuare soggiorni residenziali a contatto con la natura e la biodiversità della nostra Regione; ragazzi e ragazze saranno ospiti del CEA per tutta la durata dei campi estivi. La struttura è gestita dalla Legambiente e garantisce alloggio e vitto per tutti i partecipanti, oltre ad ampi spazi per le attività di educazione ambientale.È possibile scegliere fra due differenti turni di campo: 1-8 luglio e 29 luglio – 5 agosto; per entrambi i periodi sono disponibili 18 posti, suddivisi in camerate. Scadenza iscrizioni 21 giugno (campo 1-8/07), 19 luglio (campo 29/07-5/08).

Una possibilità concreta di passare l’estate immersi nel verde, alla scoperta dei borghi della nostra Regione e a contatto con le risorse del nostro territorio da comprendere e valorizzare. Per conoscere le modalità di adesione e di richiesta informazioni, sono a disposizione l’indirizzo di posta elettronica svapotenza@legambientebasilicata.it ed il contatto telefonico 329 0315989; è obbligatorio comunicare eventuali intolleranze, allergie o altre necessità alimentari e/o sanitarie all’iscrizione.

Circolo Servizio Vigilanza Ambientale

